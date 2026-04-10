Легендарный наставник «Локомотива» Юрий Сёмин сообщил, за кем будет внимательно следить на предстоящем чемпионате мира, и назвал своих фаворитов турнира.

Юрий Сёмин globallookpress.com

«Если поеду на ЧМ‑2026, то целиком не удастся, поскольку очень большие расстояния — это хорошо помню по ЧМ‑1994, где помогал Павлу Садырину в сборной России. А ведь теперь турнир даже не в одной, а в трёх странах. Если нет — по телевизору буду смотреть все самые важные матчи. Даже если они будут ночью по московскому времени. Что делать — временно поменяем ночь на день!

Фаворитов у меня, думаю, два — Испания и Аргентина. Аргентинцам я и симпатизирую, их команда мне нравится ещё и из‑за Месси. В нашей лиге тоже много аргентинских игроков.

За узбеков буду переживать. Это наши ближайшие соседи и друзья. Они дебютируют на чемпионатах мира, и выход из группы будет для них большим успехом. Это сложно — но можно. Достаточно посмотреть, как играет в "Манчестер Сити" Хусанов», — сказал Сёмин в интервью «СЭ».

В этом году чемпионат мира будет проходить с 11 июня по 19 июля в трёх странах Северной Америки: США, Канаде и Мексике. Впервые на мундиале сыграют сразу 46 сборных.