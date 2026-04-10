«Рома» одержала победу над «Пизой» (3:0) в матче 32-го тура итальянской Серии А.
В составе римлян хет-трик оформил Дониэлл Мален, отличившись на 3-й, 43-й и 52-й минутах встречи.
Результат матча
РомаРим3:0ПизаПиза
1:0 Дониелл Мален 3' 2:0 Дониелл Мален 43' 3:0 Дониелл Мален 52'
Рома: Миле Свилар, Даниэле Гиларди, Эван Н'Дика, Марио Эрмосо, Зеки Челик (Анхелиньо 78'), Девин Ренс (Лоренсо Вентурино 85'), Бриан Кристанте, Никколо Писилли, Матиас Соуле (Нейл Эль-Айнауи 65'), Лоренцо Пеллегрини (Стефан Эль-Шаарави 46'), Дониелл Мален (Робиньо Ваз 78')
Пиза: Адриан Шемпер, Самуэле Ангори, Симоне Канестрелли, Антонио Караччоло, Артуро Калабрези (Francesco Coppola 84'), Маттео Трамони (Рафиу Дуросинми 74'), Мехди Лери, Михел Эбишер, Мальте Хойхольт (Эбенезер Акинсанмиро 54'), Идрисса Туре (Габриэле Пиччинини 54'), Стефано Морео (Felipe Loyola 74')
Жёлтые карточки: Зеки Челик 50' — Идрисса Туре 21'
После этого матча «Рома» занимает 6-е место в таблице Серии А с 57-ю очками в активе. «Пиза» — на последней 20-й позиции с 18-ю баллами.