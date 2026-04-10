Экс-тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Осталось шесть туров — это 18 очков, поэтому, думаю, говорить о чемпионстве пока рано. Но назвать этот матч определяющим мы можем. Тот, кто добьется положительного результата, получит преимущество над соперником — в том числе право на осечку. И, конечно, будет психологическое преимущество. Если "Краснодар" выигрывает и отрывается на несколько очков, то "Зениту" уже обязательно нужно побеждать — даже ничья может не устроить», — цитирует Рахимова «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 12 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.