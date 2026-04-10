«Париж» одержал победу над «Монако» (4:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.

В составе хозяев дублем отметился Нанитамо Иконе, отличившись на 4-й и 22-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Чиро Иммобиле на 8-й минуте и Лука Колеошо на 71-й минуте.

Единственный гол у «Монако» забил Фоларин Балогун на 36-й минуте.

Результат матча Париж Париж 4:1 Монако Монако 1:0 Жонатан Иконе 4' 2:0 Чиро Иммобиле 8' 3:0 Жонатан Иконе 22' 3:1 Фоларин Балогун 36' 4:1 Лука Колеошо 71' Париж: Кевин Трапп, Диего Коппола, Мустафа Мбов, Ноа Санги, Адама Камара ( Амари Траоре 65' ), Пьерр Лис-Мелу, Максим Лопес ( Руди Матондо 65' ), Маршал Манетси, Жонатан Иконе ( Лука Колеошо 65' ), Моузес Саймон ( Виллем Геббельс 87' ), Чиро Иммобиле ( Алимами Гори 75' ) Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе ( Крепин Дьятта 46' ), Ваут Фас, Тило Керер ( Магнес Аклиуше 69' ), Аладжи Бамба, Мамаду Кулибали ( Поль Погба 69' ), Денис Закария, Фоларин Балогун ( Мика Биерет 87' ), Ансумане Фати, Саймон Адингра, Ламин Камара ( Кристиан Мависса 46' ) Жёлтая карточка: Адама Камара 59' (Париж)

Статистика матча 6 Удары в створ 5 4 Удары мимо 6 35 Владение мячом 65 1 Угловые удары 11 1 Офсайды 3 5 Фолы 6

После этого матча «Париж» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 с 35-ю очками в активе. «Монако» — на 5-й позиции с 49-ю баллами.