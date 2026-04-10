«Париж» одержал победу над «Монако» (4:1) в матче 29-го тура французской Лиги 1.
В составе хозяев дублем отметился Нанитамо Иконе, отличившись на 4-й и 22-й минутах встречи.
Еще по голу записали на свой счет Чиро Иммобиле на 8-й минуте и Лука Колеошо на 71-й минуте.
Единственный гол у «Монако» забил Фоларин Балогун на 36-й минуте.
ПарижПариж4:1МонакоМонако
1:0 Жонатан Иконе 4' 2:0 Чиро Иммобиле 8' 3:0 Жонатан Иконе 22' 3:1 Фоларин Балогун 36' 4:1 Лука Колеошо 71'
Париж: Кевин Трапп, Диего Коппола, Мустафа Мбов, Ноа Санги, Адама Камара (Амари Траоре 65'), Пьерр Лис-Мелу, Максим Лопес (Руди Матондо 65'), Маршал Манетси, Жонатан Иконе (Лука Колеошо 65'), Моузес Саймон (Виллем Геббельс 87'), Чиро Иммобиле (Алимами Гори 75')
Монако: Лукаш Градецки, Джордан Тезе (Крепин Дьятта 46'), Ваут Фас, Тило Керер (Магнес Аклиуше 69'), Аладжи Бамба, Мамаду Кулибали (Поль Погба 69'), Денис Закария, Фоларин Балогун (Мика Биерет 87'), Ансумане Фати, Саймон Адингра, Ламин Камара (Кристиан Мависса 46')
Жёлтая карточка: Адама Камара 59' (Париж)
После этого матча «Париж» занимает 12-е место в таблице Лиги 1 с 35-ю очками в активе. «Монако» — на 5-й позиции с 49-ю баллами.