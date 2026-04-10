Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Александра Соболева, сравнив его с Артемом Дзюбой.

Александр Соболев — нападающий «Зенита» globallookpress.com

«Главное отличие Соболева от Дзюбы в том, что он нестабилен.  Александр — игрок-вспышка.  А Дзюба, можно сказать, олицетворяет высокий уровень игры в каждом матче.  Синоним стабильности.

Это и отличает больших мастеров — умение не падать ниже определенного уровня.

Сейчас у Соболева хороший отрезок.  Надеюсь, он сможет удержать этот уровень игры и закрепиться в статусе основного форварда Зенита», — сказал Непомнящий «Советскому спорту».

В нынешнем сезоне Соболев провел за «Зенит» 21 матч в рамках РПЛ, забил 7 голов и сделал 3 голевые передачи.