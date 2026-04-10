Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик ответил на вопрос о своем будущем в команде.

«Я понимаю ситуацию, и то, в каком положении мы находились в январе, план на оставшуюся часть сезона и летнюю кампанию. Я не думаю, что это изменилось.

Всё будет так, как будет. Для меня главное — сделать всё возможное, спланировать будущее на благо клуба и игроков. Я пришёл не для того, чтобы доиграть сезон и оставить разбираться с этим тому, кто будет дальше.

Думаю, важно составить план и следовать ему, чтобы команда стала сильнее. Если я буду частью клуба, значит, буду. Если нет, то это будет моя вина», — приводит слова Каррика Sky Sports.

Напомним, что в настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ.