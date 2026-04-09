Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил победу «Атлетико» над «Барселоной» (2:0) в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

«У "Барселоны" было много изменений. В матче с "Атлетико" не было ключевых игроков. Играли два равных клуба. "Атлетико" тоже великолепная команда. Они не могут все игры проигрывать. "Атлетико" до этого проиграл два матча в чемпионате, а в матче с "Барселоной" удача была на их стороне. Удаление игрока "Барселоны" было необязательным.

Я думаю, что в этом противостоянии ещё ничего не закончилось. Через неделю будет ответный матч. "Атлетико" рано праздновать. Такая ситуация была и в предыдущих матчах, когда "Барселона" отыгрывала два мяча — это не много для каталонцев», — цитирует Семина «Чемпионат».

Ответная встреча состоится в Мадриде 14 апреля.