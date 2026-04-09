Наставник «Зенита» Сергей Семак поддержал полузащитника Даниила Кондакова, который не забил 11-метровый в послематчевой серии пенальти со «Спартаком» в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России.

Сергей Семак globallookpress.com

Встреча состоялась 8 апреля.  Питерцы потерпели поражение (0:0, по пен. 6:7) и покинули турнир.

«К сожалению, не смогли забить в основное время.  Пенальти — это лотерея.  Первая пятерка, которая была определена, пробила.  Дальше уже не так много игроков, у которых есть силы на пенальти.  У Кондакова хороший удар, но не получилось.  Ничего страшного.  Даже великие игроки не забивали пенальти.  Практически каждый игрок в своей карьере проходит через такие моменты, которые запоминаются надолго, но жизнь продолжается», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».