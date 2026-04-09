В первом матче 1/4 финала Лиги конференций испанский «Райо Вальекано» победил греческий АЕК со счетом 3:0.

Открыл счет в этой игре Ильяс Ахомах на 2-й минуте встречи, Унаи Лопес удвоил преимущество хозяев на 45+2-й минуте, а Иси Палазон с пенальти на 74-й минуте установил окончательный результат на табло.

Результат матча Райо Вальекано Мадрид 2:0 АЕК Афины Афины 1:0 Илиас Акомах 2' 2:0 Унаи Лопес 45+2' Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Луис Фелипе, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес ( Педро Диас 55' ), Пате Сисс, Альваро Гарсия ( Альфонсо Эспино 66' ), Илиас Акомах ( Александр Алемао 55' ), Иси Паласон ( Серхио Камельо 80' ), Хорхе де Фрутос ( Оскар Валентин 80' ) АЕК Афины: Томас Стракоша, Филипе Релвас, Ароль Мукуди, Лазарос Рота, Роберто Перейра ( Зини 71' ), Орбелин Пинеда, Петрос Манталос ( Рэзван Марин 46' ), Абубакари Койта, Лука Йович, Барнабаш Варга ( Мият Гачинович 71' ), Stavros Pilios Жёлтые карточки: Педро Диас 65' — Барнабаш Варга 61', Филипе Релвас 72'

Статистика матча 3 Удары в створ 2 2 Удары мимо 1 47 Владение мячом 53 1 Угловые удары 6 1 Офсайды 0 14 Фолы 13

Таким образом, «Райо Вальекано» имеет комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится в Греции 16 апреля.