В первом матче 1/4 финала Лиги конференций испанский «Райо Вальекано» победил греческий АЕК со счетом 3:0.
Открыл счет в этой игре Ильяс Ахомах на 2-й минуте встречи, Унаи Лопес удвоил преимущество хозяев на 45+2-й минуте, а Иси Палазон с пенальти на 74-й минуте установил окончательный результат на табло.
Райо ВальеканоМадрид2:0АЕК АфиныАфины
1:0 Илиас Акомах 2' 2:0 Унаи Лопес 45+2'
Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Флорьян Лежён, Луис Фелипе, Пеп Чаварриа, Унаи Лопес (Педро Диас 55'), Пате Сисс, Альваро Гарсия (Альфонсо Эспино 66'), Илиас Акомах (Александр Алемао 55'), Иси Паласон (Серхио Камельо 80'), Хорхе де Фрутос (Оскар Валентин 80')
АЕК Афины: Томас Стракоша, Филипе Релвас, Ароль Мукуди, Лазарос Рота, Роберто Перейра (Зини 71'), Орбелин Пинеда, Петрос Манталос (Рэзван Марин 46'), Абубакари Койта, Лука Йович, Барнабаш Варга (Мият Гачинович 71'), Stavros Pilios
Жёлтые карточки: Педро Диас 65' — Барнабаш Варга 61', Филипе Релвас 72'
Таким образом, «Райо Вальекано» имеет комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится в Греции 16 апреля.