В первом матче 1/4 финала Лиги конференций немецкий «Майнц» в родных стенах переиграл французский «Страсбург» со счетом 2:0.

Авторами забитых мячей в этой игре стали Каишу Сано на 11-й минуте и Штефан Пош на 19-й минуте.

Результат матча

Майнц Майнц 2:0 Страсбург Страсбург

1:0 Кайсю Сано 11' 2:0 Стефан Пош 19'

Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Стефан Пош, Сильван Видмер ( Kacper Potulski 79' ), Филипп Мвене ( Вильям Вик 70' ), Доминик Кор, Пауль Небель ( Леннард Малоуни 90' ), Кайсю Сано, Нельсон Вайпер ( Николас Ферачниг 70' ), Филлип Тиц, Sota Kawasaki ( Арминдо Зиб 70' )

Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Эндрю Омобамиделе, Исмаэль Дукуре, Гела Дуэ, Макси Ойеделе ( Эмануэль Эмегха 65' ), Самир эль Мурабет, Марсьяль Годо ( Себастиан Нанаси 85' ), Хулио Энсисо, Жессим Яссин ( Диегу Морейра 65' ), Mike Penders

Жёлтая карточка: Гела Дуэ 31' (Страсбург)