В первом матче 1/4 финала Лиги конференций немецкий «Майнц» в родных стенах переиграл французский «Страсбург» со счетом 2:0.
Авторами забитых мячей в этой игре стали Каишу Сано на 11-й минуте и Штефан Пош на 19-й минуте.
Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Стефан Пош, Сильван Видмер (Kacper Potulski 79'), Филипп Мвене (Вильям Вик 70'), Доминик Кор, Пауль Небель (Леннард Малоуни 90'), Кайсю Сано, Нельсон Вайпер (Николас Ферачниг 70'), Филлип Тиц, Sota Kawasaki (Арминдо Зиб 70')
Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Эндрю Омобамиделе, Исмаэль Дукуре, Гела Дуэ, Макси Ойеделе (Эмануэль Эмегха 65'), Самир эль Мурабет, Марсьяль Годо (Себастиан Нанаси 85'), Хулио Энсисо, Жессим Яссин (Диегу Морейра 65'), Mike Penders
Жёлтая карточка: Гела Дуэ 31' (Страсбург)
У «Майнца» есть комфортное преимущество перед ответным матчем, который состоится 16 апреля во Франции.