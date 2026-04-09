Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК РФС) вынес решение относительно поведения главного тренера «Динамо» (Махачкала) Вадима Евсеева после игры с «Балтикой» в 22‑м туре РПЛ.

Наставник дагестанского клуба много матерился в послематчевом интервью, высказав недовольство ВАР и действиями своих игроков на поле, и теперь будет вынужден заплатить из своего кармана 100 тысяч рублей.

В соответствии со статьей 96 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 17 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за неспортивное поведение — оштрафовать главного тренера ФК «Динамо» г. Махачкала Вадима Евсеева на 100 000 рублей, — говорится в пояснении решения на сайте КДК.

Евсеев возглавил «Динамо» Мх в зимнее межсезонье, сменив на посту главного тренера Хасанби Биджиева.