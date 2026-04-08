Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев поделился своими впечатлениями о работе под руководством нового главного тренера команды, Станислава Черчесова.

Лечи Садулаев globallookpress.com

«В первую очередь он наладил дисциплину. Это самое главное для любой команды. И за счет этого мы стали играть хорошо. Коллектив у нас очень хороший, и тренер помогает нам, мотивирует каждого футболиста. К тому же еще на зимних сборах мы серьезно поработали и прибавили во всех компонентах. Отсюда и весну мы так начали — надеюсь, это продолжится», — цитируют 26-летнего футболиста «Известия».

На данный момент «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 30 очков после 23 сыгранных матчей.