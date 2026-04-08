Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном продлении контракта с мюнхенским клубом.

«Возможное продление контракта? Мне нравится играть в этой команде и работать с этим тренерским штабом. Для меня важно, какова динамика команды. Все возможно.

Недавние мышечные проблемы? Они имели другое происхождение. Поскольку у меня были некоторые неприятности с желудком и кишечником, мой организм был немного ослаблен. Вот почему у меня были эти небольшие проблемы. На самом деле это было похоже на простуду в икре», — сказал Нойер Bayern & Germany.

Напомним, что немецкий голкипер был признан лучшим игроком матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией» (1:2). В этом поединке Нойер отразил 9 ударов.