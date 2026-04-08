Бывший полузащитник «Баварии» Лотар Маттеус оценил игру голкипера мюнхенцев Мануэля Нойера в нынешнем сезоне.

«Нойер в своей нынешней форме — футболист мирового класса, ему место в сборной. Надеюсь, Нагельсман смотрел игру (с "Реалом" в Лиге чемпионов).

Мне бы очень хотелось увидеть Мануэля Нойера в такой форме на чемпионате мира. Но я также понимаю, что этого не произойдёт. Юлиан Нагельсман не откроет эту дверь. И поэтому слова Мануэля о завершении карьеры в национальной команде остаются в силе», — приводит слова Маттеуса Bild.

Напомним, что чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19-го июля.

В нынешнем сезоне Нойер провел за «Баварию» 20 матчей в рамках Бундеслиги и 8 раз защищал ворота команды в Лиге чемпионов.