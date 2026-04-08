Комментатор Константин Генич оценил работу нового наставника «Спартака» Хуана Карседо.

«Пока вот мне кажется, главный бич Карседо и претензия к нему… Я всё-таки далёк от эйфории, что они четыре матча из пяти выиграли, просто мне кажется, что "Спартак" всё ещё очень рыхлый. И вот претензия к Карседо, что он пока никак не может вкрапить в состав Жедсона и использовать весь его потенциал», — сказал Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Ранее в РПЛ «Спартак» одержал волевую победу над «Локомотивом» со счетом 2:1. В таблице красно-белые занимают шестое место.