Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высказался о поражении своей команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (1:2).

Альваро Арбелоа — главный тренер «Реала» globallookpress.com

«Мы остаемся в игре, это очевидно.  Нам не хватает всего одного гола.  Мы способны выиграть на любом поле.  При счете 0:2 отыграться было бы очень сложно.  Жаль, что мы не реализовали хотя бы один из наших моментов.

Мы слишком глубоко сели, особенно вингеры.  Это не было задумкой — так сильно прижиматься к своим воротам.  Это дало сопернику слишком большой контроль.  С мячом нам не хватало эпизодов, когда нужно брать игру на себя, когда на тебя давят.  Я сказал об этом своим игрокам.  Их прессинг очень агрессивный.  Если не угрожать им и не прижимать их, то… во втором тайме мы это исправили.

Мы много говорили о том, что нужно избегать потерь.  Но пришел второй гол, который стал серьезным ударом.  Команда хорошо отреагировала и показала характер.  У нас остается ощущение, что мы могли забить и что мы все еще живы.

Я говорил Винисиусу, что один гол оставляет нас в противостоянии.  Даже при счете 1:2 мы слишком рисковали.  Мы остаемся в игре, потому что "Реал" способен выиграть на любом поле», — сказал Арбелоа Marca.

Ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится 15-го апреля в Мюнхене (Германия).