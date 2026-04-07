Президент Федерации тенниса России и большой поклонник московского «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что руководство красно‑белых сделало правильный выбор в пользу главного тренера Хуана Карлоса Карседо.

Хуан Карлос Карседо ФК «Спартак»

«Хорошая была игра с "Локомотивом" (2:1). Не знаю, почему кто‑то говорит, что "Спартак" первый тайм играл не так. Мне кажется, что физически спартаковцы немножко перекачаны были — мяч обрабатывали с отскоками, не с таким уровнем игроков, которые выходят на поле. Команда победила заслуженно, видна идея, чего они хотят. Если будут играть с таким же настроем, то "Зениту" может не повезти, и нужно, чтобы судьи нормально работали.

Пока "Спартак" угадал с Карседо. Сейчас всё нормально, но потом самым сложным будет контакт с командой, доверие игроков. Пока есть эмоции, победы, ребята борются. Но управление командой всецело будет зависеть от контакта с футболистами», — сказал Тарпищев «Матч ТВ».

Карседо возглавил красно‑белых в январе. Сейчас «Спартак» идёт шестым в таблице РПЛ и на три очка отстаёт от призовой тройки. В 23‑м туре на своём поле команда победила «Локомотив» (2:1).