«Арсенал» в гостях одолел «Спортинг» (1:0) в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Единственный гол лондонская команда забила на 90+1-й минуте, отличился Кай Хаверц.
Результат матча
СпортингЛиссабон0:1АрсеналЛондон
0:1 Кай Хаверц 90+1'
Спортинг: Руи Силва, Иван Фреснеда, Усман Дьоманде, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо, Жоау Симоэш (Дэниел Браганса 62'), Хидемаса Морита, Джени Катамо, Педро Гонсалвес (Rafael Ferreira Nel 79'), Франсиску Тринкан, Луис Суарес
Арсенал: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Бен Уайт, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор (Кай Хаверц 70'), Леандро Троссард (Макс Дауман 76'), Виктор Дьёкереш, Чуквунонсо Мадуэке (Габриэл Мартинелли 76')
Жёлтая карточка: Хидемаса Морита 31' (Спортинг)
Ответный матч между этими командами состоится 15-го апреля в Лондоне (Англия).