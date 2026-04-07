Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о предстоящем матче полуфинала Кубка России Пути регионов между «Зенитом» и «Спартаком».

«Интересный во всех отношениях матч "Зенита" и "Спартака" среди недели. Завтрашний матч и покажет, может "Спартак" остаться без трофея или нет. В РПЛ третье место для "Спартака" было бы вполне успешным результатом в ситуации, когда команду лихорадит и нет стабильности. Пришёл новый тренер, строится новая команда. Третье место — было бы неплохо. Думаю, это задача минимум на данный момент. В Кубке ещё есть варианты.

"Зенит" фаворит в завтрашнем матче. Вопрос — хватит ли "Зенит" на матчи со "Спартаком" и "Краснодаром". Оба матча важны. "Зенит" в свой "второй" юбилейный год хочет взять какой-то из трофеев. Претендует на оба, но может остаться без Кубка и чемпионства. "Краснодар" пока выглядит стабильнее, ярче и интереснее. Но всё решится в последних турах. Предполагаю, что завтра будет минимальная победа Зенита», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках Кубка России состоится завтра, 8-го апреля в 20:45 мск.