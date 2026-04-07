Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился мыслями о предстоящем матче полуфинала Кубка России Пути регионов между «Зенитом» и «Спартаком».

Сергей Семак — главный тренер «Зенита»
Сергей Семак — главный тренер «Зенита» globallookpress.com

«Интересный во всех отношениях матч "Зенита" и "Спартака" среди недели.  Завтрашний матч и покажет, может "Спартак" остаться без трофея или нет.  В РПЛ третье место для "Спартака" было бы вполне успешным результатом в ситуации, когда команду лихорадит и нет стабильности.  Пришёл новый тренер, строится новая команда.  Третье место — было бы неплохо.  Думаю, это задача минимум на данный момент.  В Кубке ещё есть варианты.

"Зенит" фаворит в завтрашнем матче.  Вопрос — хватит ли "Зенит" на матчи со "Спартаком" и "Краснодаром".  Оба матча важны. "Зенит" в свой "второй" юбилейный год хочет взять какой-то из трофеев.  Претендует на оба, но может остаться без Кубка и чемпионства. "Краснодар" пока выглядит стабильнее, ярче и интереснее.  Но всё решится в последних турах.  Предполагаю, что завтра будет минимальная победа Зенита», — сказал Нигматуллин Чемпионату.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» в рамках Кубка России состоится завтра, 8-го апреля в 20:45 мск.