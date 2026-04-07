В текущем сезоне-2025/26 защитник провёл 39 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В поединке против «Интера» (2:5) Манчини покинул поле уже в перерыве, попросив замену.

По информации источника, у 29-летнего итальянца диагностирован разрыв приводящей мышцы правого бедра. Диагноз подтвердился после медицинского обследования, которое игрок прошёл по возвращении команды из Милана.

Защитник «Ромы» Джанлука Манчини выбыл на срок около двух–трёх недель из-за повреждения, сообщил в соцсетях инсайдер Джанлука Ди Марцио.

