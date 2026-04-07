Защитник «Ромы» Джанлука Манчини выбыл на срок около двух–трёх недель из-за повреждения, сообщил в соцсетях инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, у 29-летнего итальянца диагностирован разрыв приводящей мышцы правого бедра. Диагноз подтвердился после медицинского обследования, которое игрок прошёл по возвращении команды из Милана.
В поединке против «Интера» (2:5) Манчини покинул поле уже в перерыве, попросив замену.
В текущем сезоне-2025/26 защитник провёл 39 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.