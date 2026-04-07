Один из лидеров сборной Германии Йозуа Киммих сожалеет, что сборная Италии не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира 2026 года.

«По‑моему, это уже третий чемпионат мира, который Италия пропускает, но, между тем, вы выиграли чемпионат Европы. Нельзя об этом забывать. Мы этого не выигрывали.

За последнее десятилетие мы выиграли только Кубок конфедераций, так что, возможно, я не самый подходящий человек, чтобы об этом говорить. Но, конечно, я всегда надеюсь, что вы будете играть и на чемпионате Европы, и на чемпионате мира.

Италия — великая страна с отличными игроками, которых я хотел бы видеть на чемпионате мира, поэтому я не рад тому, как всё получилось», — сказал Киммих в интервью Sky Sport.

В стыковых матчах «Скуадра Адзурра» уступила Боснии и Герцеговине (1:1, 1:4 по пенальти).