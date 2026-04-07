Полузащитник сборной Колумбии и клуба «Миннесота» Хамес Родригес, госпитализированный на прошлой неделе из-за сильного обезвоживания, вернулся к тренировкам в составе команды.

34-летний футболист прибыл на тренировочную базу. При этом его возвращение к полноценным занятиям в общей группе будет полностью под наблюдением медицинского штаба клуба.

Родригес получил симптомы обезвоживания во время товарищеского матча сборной Колумбии против Франции 29 марта и был госпитализирован два дня. После трёхдневного пребывания в больнице он продолжил восстановление дома под постоянным контролем врачей.

«Миннесота» подчеркнула, что у Родригеса не выявлено признаков рабдомиолиза — редкого, но опасного для жизни состояния, связанного с разрушением мышц. Федерация футбола Колумбии ранее также заявила об улучшении состояния игрока.

Хамес Родригес перешёл в «Миннесоту» в феврале 2026 года и в текущем сезоне провёл за клуб два матча.