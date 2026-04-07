Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказал свои ожидания перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля», который пройдет в Париже 8 апреля.

«Не имеет значения, кто фаворит, потому что в таких матчах невозможно выделить фаворита. Я в это не верю. В прошлом году все называли фаворитом "Ливерпуль", но "ПСЖ" прошел дальше», — цитирует Энрике RMC Sport.

Напомним, что в сезоне 2024/25 команды уже встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов. В первой игре «ПСЖ» уступил со счетом 0:1, но затем одержал победу в ответном матче — 1:0. В серии пенальти парижане выиграли со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал. В прошлом сезоне «ПСЖ» стал чемпионом турнира.