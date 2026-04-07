Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда возвращается в команду.

Тео Бонгонда globallookpress.com

«Тео Бонгонда может прибыть в Россию уже сегодня, так как он покинул страну вчера ранним утром специальным рейсом в Париж. При этом задержка возвращения команды на родину произошла не по его вине: президент нашей страны попросил сборную отложить вылет ради большого празднования в честь первого за 52 года выхода на чемпионат мира», — цитирует пресс‑секретаря Федерации футбола ДР Конго Джерри Калемо Sport24.

После победы в стыковом матче над Ямайкой (1:0) и выхода на чемпионат мира 2026 года в ДР Конго начались массовые гуляния в стране под кураторством президента. Из‑за этого Бонгонда не прибыл в расположение красно‑белых и пропустил игру 23‑го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).

Теперь, после недельных празднований, Бонгонда вылетел в расположение «Спартака». Всего в этом сезоне 30‑летний футболист провёл 6 матчей и не сделал ни одного результативного действия. Летом этого года его контракт с клубом истекает.