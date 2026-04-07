Известный в прошлом немецкий защитник Маркус Баббель рассказал о своей неприязни к мюнхенской «Баварии» и считает, что «сливочные» считают себя выше своих соперников и относятся к ним свысока.

«То, как они вели себя в последние годы, на мой взгляд, крайне неспортивно, это не имеет абсолютно никакого отношения к фэйр‑плей. У меня всегда возникает ощущение, что они думают, будто стоят выше всех остальных, что считают себя лучше других. Это действует мне на нервы и делает их неприятными для меня.

Президент Флорентино Перес тоже играет очень большую роль в этом, поскольку, если один из его игроков не выигрывает „Золотой мяч“, они всей командой бойкотируют мероприятие — я считаю, что это неуважение ко всем остальным, и именно поэтому клуб потерял так много моего уважения, что я просто нахожу их невероятно неприятными», — сказал Баббель в эфире программы Sky90 — die Fußballdebatte.

«Реал» и «Бавария» встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первая игра пройдёт 7 апреля в 22:00 (мск) в Мадриде.