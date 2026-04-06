Форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор считает, что у него были проблемы во взаимоотношениях с экс‑наставником «сливочных» Хаби Алонсо.

«Я играл, но не так много минут. У каждого тренера свои методы, и у меня не получилось наладить с ним такой контакт, как ему хотелось. Но это был полезный опыт, и я надеюсь, что смогу продолжать играть под руководством Арбелоа, потому что с ним у меня прекрасные отношения, и он всегда придавал мне уверенности», — сказал Винисиус на пресс‑конференции перед четвертьфинальной игрой с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Хаби Алонсо возглавил «Реал» перед началом сезона и был уволен 12 января. После его ухода Винисиус Жуниор под руководством Альваро Арбелоа снова превратился в ключевого футболиста.

Всего в этом сезоне бразилец провел 44 матча, в которых забил 17 мячей и отдал 13 результативных передач.