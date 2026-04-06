Бывший французский футболист Самуэль Юмтити ответил на слова нападающего «Реала» Килиана Мбаппе, который назвал позицию центрального защитника самой легкой в футболе.

«Такие заявления часто делают нападающие. Но в защите все по-другому. Ошибешься — и сразу за это заплатишь, так что это не самая простая позиция. Что касается продолжительности карьеры — Мбаппе прав. Однако я заметил, что после матча в роли защитника у меня часто болит голова, потому что нужно быть гораздо более сконцентрированным, чем нападающему», — приводит слова Юмтити RMC Sport.

Нападающий «Реала» ранее заявил, что позиция центрального защитника — самая лёгкая в футболе, и привел в качестве аргумента то, что игроки в обороне могут выступать до 40 лет.