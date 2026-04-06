Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли высказался о победе команды в матче с «Марселем» (2:1).

«Мне нравится, когда мои футболисты побеждают, но я не испытываю особой эйфории. На наших лицах улыбки, однако мы помним, через какую серию нам пришлось пройти в прошлом.

Борьба за место в Лиге чемпионов? Каждый из претендентов находится в пределах трёх-четырёх очков друг от друга. Этот же вопрос можно задать и "Ренну", "Лиону", "Лиллю", "Марселю"… Мы все способны бороться. Впереди ещё много матчей, возможен любой сценарий. Мы смогли вернуться в эту гонку и намерены продолжить в том же духе», — приводит слова Поконьоли Get French Football News.

Отметим, что эта победа стала для «Монако» седьмой подряд в Лиге 1. Команда занимает пятое место в турнирной таблице с 49 очками в активе.