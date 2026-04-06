Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин высказался о поражении в матче против «Рубина» (0:1).

«Примерно 28‑ю игру подряд, включая сборы и товарищеские матчи, первый опасный момент у наших ворот — и сразу гол. Понятно, что я шучу, но это все тяжело дается.

Тяжелейший матч, наверное, с небольшим нашим преимуществом, так как и должно быть с командой такого уровня. Считаю, что провели хороший матч. Всегда в футболе нужно быть внимательным, сконцентрированным и расслабленным, уметь принимать решения не под давлением, а очень быстро. Весь футбол создан из таких моментов.

Момент, когда мы пропустили, — вообще цепь ситуаций. Разбивают нос Кириллу Заике, на его место встает Михаил Игнатов, и он не доигрывает. Это и понятно — не его позиция, он не очень знает, как играть в таких ситуациях», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

После этой встречи «Рубин» переместился на 7‑ю строчку в таблице РПЛ с 33 очками. «Сочи» (9) — главный аутсайдер чемпионата.