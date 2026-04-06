Знаменитый в прошлом игрок, а сейчас тренер Игорь Колыванов считает, что у московского «Локомотива» появились большие проблемы в центре полузащиты после ухода капитана Дмитрия Баринова.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«В какой‑то степени на результате матча против „Спартака“ сказалось удаление Евгения Морозова. Второй тайм спартаковцы начали очень хорошо, зажали соперников, создали приличное давление и моменты. Алексей Батраков не очень хорошо себя проявил. В ответственных матчах его не особо видно в последнее время.

Команде приходится тяжело без Баринова: что‑то не строится в опорной зоне. Так бывает, когда уходит один из ведущих футболистов команды. Тем более опорная зона — это очень важно. Баринова действительно очень не хватает, через него строилась игра "Локомотива" раньше», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

В зимнее трансферное окно Баринов перешёл в ЦСКА. В пяти играх весенней части сезона «Локомотив» набрал 7 очков и сейчас занимает третье место с 44 очками. В 23‑м туре команда проиграла «Спартаку» (1:2).