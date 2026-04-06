Знаменитый в прошлом игрок, а сейчас тренер Игорь Колыванов считает, что у московского «Локомотива» появились большие проблемы в центре полузащиты после ухода капитана Дмитрия Баринова.
«В какой‑то степени на результате матча против „Спартака“ сказалось удаление Евгения Морозова. Второй тайм спартаковцы начали очень хорошо, зажали соперников, создали приличное давление и моменты. Алексей Батраков не очень хорошо себя проявил. В ответственных матчах его не особо видно в последнее время.
Команде приходится тяжело без Баринова: что‑то не строится в опорной зоне. Так бывает, когда уходит один из ведущих футболистов команды. Тем более опорная зона — это очень важно. Баринова действительно очень не хватает, через него строилась игра "Локомотива" раньше», — сказал Колыванов «Матч ТВ».
В зимнее трансферное окно Баринов перешёл в ЦСКА. В пяти играх весенней части сезона «Локомотив» набрал 7 очков и сейчас занимает третье место с 44 очками. В 23‑м туре команда проиграла «Спартаку» (1:2).