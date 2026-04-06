В матче 30-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле переиграла «Вильярреал» со счетом 1:0.
Все решил в этой игре автогол По Наварро, который случился на 45+1-й минуте.
Отметим, что уже на 12-й минуте травму получил Владислав Ванат, который был заменен на Абеля Руиса.
Результат матча
ЖиронаЖирона1:0ВильярреалВильярреал
Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес (Хьюго Ринкон 85'), Витор Рейс, Дейли Блинд (Алехандро Франсес 74'), Алекс Морено, Виктор Цыганков, Франсиско Пейнадо, Аксель Витсель, Иван Мартин (Тома Лемар 74'), Аззедин Унаи (Хоэль Рока 85'), Владислав Ванат (Абель Руис 12')
Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро, Сантьяго Моуриньо (Тажон Бушанан 71'), Альберто Молейро (Альфон Гонсалес 70'), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья, Альфонсо Педраса (Серхи Кардона 81'), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе, Херар Морено, Николя Пепе (Alex Freeman 71')
Жёлтые карточки: Витор Рейс 53', Франсиско Пейнадо 81' — Сантьяго Моуриньо 21', Альфонсо Педраса 77'
«Жирона» с 37 очками в активе поднялась на 12-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» (58) идет третьим.