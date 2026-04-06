В матче 30-го тура испанской Примеры «Жирона» на своем поле переиграла «Вильярреал» со счетом 1:0.

Все решил в этой игре автогол По Наварро, который случился на 45+1-й минуте.

Отметим, что уже на 12-й минуте травму получил Владислав Ванат, который был заменен на Абеля Руиса.

Результат матча Жирона Жирона 1:0 Вильярреал Вильярреал Жирона: Пауло Гассанига, Арнау Мартинес ( Хьюго Ринкон 85' ), Витор Рейс, Дейли Блинд ( Алехандро Франсес 74' ), Алекс Морено, Виктор Цыганков, Франсиско Пейнадо, Аксель Витсель, Иван Мартин ( Тома Лемар 74' ), Аззедин Унаи ( Хоэль Рока 85' ), Владислав Ванат ( Абель Руис 12' ) Вильярреал: Луис Жуниор, Пау Наварро, Сантьяго Моуриньо ( Тажон Бушанан 71' ), Альберто Молейро ( Альфон Гонсалес 70' ), Пап Гуй, Сантьяго Комесанья, Альфонсо Педраса ( Серхи Кардона 81' ), Ренато Вейга, Жорж Микаутадзе, Херар Морено, Николя Пепе ( Alex Freeman 71' ) Жёлтые карточки: Витор Рейс 53', Франсиско Пейнадо 81' — Сантьяго Моуриньо 21', Альфонсо Педраса 77'

Статистика матча 2 Удары в створ 0 3 Удары мимо 2 55 Владение мячом 45 7 Угловые удары 4 2 Офсайды 1 8 Фолы 7

«Жирона» с 37 очками в активе поднялась на 12-е место в турнирной таблице, «Вильярреал» (58) идет третьим.