Наставник «Интера» Кристиан Киву высказался о победе над «Ромой» со счетом 5:2 в матче 31-го тура Серии А. Встреча состоялась 5 апреля в Милане.

«Я очень рад возвращению Лаутаро Мартинеса, рад видеть гол и голевую передачу Маркуса, видеть гол Бареллы, видеть, как здорово сыграл Дензел Дюмфрис.

Вы понимаете, что происходит на поле, что есть признаки зрелости у этой команды. В последних матчах были некоторые колебания, когда мы пытались удержать результат, но не должны были этого делать. Сегодня вечером мы вышли на второй тайм с правильным настроем, пытаясь доминировать и добить игру.

Когда вы даёте игрокам "Ромы" время и пространство, они очень хороши в поиске свободных зон и создании моментов для своих нападающих. Мы прибавили, стали чаще бежать в борьбу за мяч, и это был очень хороший второй тайм», — цитирует Киву DAZN.

«Интер» находится на первом месте в таблице Серии А. У клуба 72 очка по итогам 31-й встречи.