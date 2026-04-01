Сборная Боснии и Герцеговины одержала победа над Италией (1:1, 4:1 по пен.) в финальном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира 2026-го года.

В основное время матча команды обменялись голами. У Италии отличился Мойзе Кин на 15-й минуте.

Босния и Герцеговина сумела сравнять счет на 79-й минуте благодаря голу Хариса Табаковича.

Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась Босния и Герцеговина. Победный удар на счету Эсмира Байрактаревича.

Результат матча Босния и Герцеговина Сараево 1:1 Италия Рим 0:1 Мойзе Кин 15' 1:1 Харис Табакович 79' 2:1 Эсмир Байрактаревич 120+1' пен. 3:1 Беньямин Тахирович 120+1' пен. 4:1 Керим Алайбегович 120+1' пен. 5:1 Харис Табакович 120+1' пен. 5:2 Сандро Тонали 120+1' пен. Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Зеад Колашинац ( Беньямин Тахирович 46' ), Иван Башич ( Харис Табакович 72' ), Иван Шуньич ( Керим Алайбегович 46' ), Амар Мемич ( Dzenis Burnic 71' ), Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович ( Амир Хаджиахметович 115' ), Эдин Джеко Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко ( Леонардо Спинаццола 91' ), Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Сандро Тонали, Мануэль Локателли ( Бриан Кристанте 71' ), Николо Барелла ( Давиде Фраттези 85' ), Матео Ретеги ( Федерико Гатти 44' ), Мойзе Кин ( Франческо Пио Эспозито 71' ), Маттео Политано ( Марко Палестра 46' ) Жёлтые карточки: Беньямин Тахирович 54', Тарик Мухаремович 103', Никола Катич 114' — Джанлуиджи Доннарумма 81', Давиде Фраттези 120+1' Красная карточка: Алессандро Бастони 41' (Италия)

Статистика матча 11 Удары в створ 3 12 Удары мимо 4 61 Владение мячом 39 10 Угловые удары 4 2 Офсайды 0 18 Фолы 9

По итогам противостояния Босния и Герцеговина пробилась в основной этап чемпионата мира 2026-го года, а Италия не примет участие на мундиале.