Сборная Боснии и Герцеговины одержала победа над Италией (1:1, 4:1 по пен.) в финальном стыковом матче за право выступать на чемпионате мира 2026-го года.
В основное время матча команды обменялись голами. У Италии отличился Мойзе Кин на 15-й минуте.
Босния и Герцеговина сумела сравнять счет на 79-й минуте благодаря голу Хариса Табаковича.
Команды довели дело до серии пенальти, где сильнее оказалась Босния и Герцеговина. Победный удар на счету Эсмира Байрактаревича.
Результат матча
Босния и ГерцеговинаСараево1:1ИталияРим
0:1 Мойзе Кин 15' 1:1 Харис Табакович 79' 2:1 Эсмир Байрактаревич 120+1' пен. 3:1 Беньямин Тахирович 120+1' пен. 4:1 Керим Алайбегович 120+1' пен. 5:1 Харис Табакович 120+1' пен. 5:2 Сандро Тонали 120+1' пен.
Босния и Герцеговина: Никола Васильев, Амар Дедич, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Зеад Колашинац (Беньямин Тахирович 46'), Иван Башич (Харис Табакович 72'), Иван Шуньич (Керим Алайбегович 46'), Амар Мемич (Dzenis Burnic 71'), Эсмир Байрактаревич, Эрмедин Демирович (Амир Хаджиахметович 115'), Эдин Джеко
Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Федерико Димарко (Леонардо Спинаццола 91'), Риккардо Калафьори, Алессандро Бастони, Джанлука Манчини, Сандро Тонали, Мануэль Локателли (Бриан Кристанте 71'), Николо Барелла (Давиде Фраттези 85'), Матео Ретеги (Федерико Гатти 44'), Мойзе Кин (Франческо Пио Эспозито 71'), Маттео Политано (Марко Палестра 46')
Жёлтые карточки: Беньямин Тахирович 54', Тарик Мухаремович 103', Никола Катич 114' — Джанлуиджи Доннарумма 81', Давиде Фраттези 120+1'
Красная карточка: Алессандро Бастони 41' (Италия)
По итогам противостояния Босния и Герцеговина пробилась в основной этап чемпионата мира 2026-го года, а Италия не примет участие на мундиале.