Нападающий «Локомотива» Александр Руденко поделился своими мыслями об атмосфере в команде и ответил на критику тренера Михаила Галактионова.

«Мы не просто так играем в футбол, хотим что-то выиграть. Есть мнение, что Галактионову нужна послушная раздевалка без лидеров? А у нас в команде нет лидеров что ли? Для меня у нас все в команде лидеры. В том числе и главный тренер», — приводит слова Руденко «СЭ».

На момент высказывания «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав 44 очка.