Бывший форвард сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Мали.
«Прогнозирую большое количество голов, несмотря на то что Мали мало пропускает. Лидеры Мали не приехали, у нас состав боевой — Головин, Баринов, Кисляк, Воробьёв на острие, который хорошо себя проявляет в "Локомотиве".
Футболиста я в себе не убил. Когда посещаю матчи "Зенита" или сборной России, хочется выйти хотя бы на заменку, хотя бы на 10 минут», — сказал Погребняк «Матч ТВ».
Матч между сборными России и Мали стартовал в 20:00 мск.