Бывший форвард сборной России Павел Погребняк поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды против Мали.

Павел Погребняк globallookpress.com

«Прогнозирую большое количество голов, несмотря на то что Мали мало пропускает. Лидеры Мали не приехали, у нас состав боевой — Головин, Баринов, Кисляк, Воробьёв на острие, который хорошо себя проявляет в "Локомотиве".

Футболиста я в себе не убил. Когда посещаю матчи "Зенита" или сборной России, хочется выйти хотя бы на заменку, хотя бы на 10 минут», — сказал Погребняк «Матч ТВ».

Матч между сборными России и Мали стартовал в 20:00 мск.