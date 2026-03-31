Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру Джона Дурана и Александра Соболева в составе «Зенита».

«Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев.  Чем больше Семак будет доверять Соболеву, тем больше уверенности.  У него уже вернулась уверенность.  Забивать у него получается, а это важно для нападающего.  Думаю, Соболев выиграет конкуренцию у Дурана.  Посадить на лавку его будет крайне сложно«, — цитирует Наумова "Чемпионат".

Напомним, что "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко "Краснодару".