Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил игру Джона Дурана и Александра Соболева в составе «Зенита».
«Зенит» покупает дорогущих Джонов, а забивает Соболев. Чем больше Семак будет доверять Соболеву, тем больше уверенности. У него уже вернулась уверенность. Забивать у него получается, а это важно для нападающего. Думаю, Соболев выиграет конкуренцию у Дурана. Посадить на лавку его будет крайне сложно«, — цитирует Наумова "Чемпионат".
Напомним, что "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая одно очко "Краснодару".