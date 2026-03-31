Голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин отметил, что железнодорожники были нацелены в текущем сезоне выиграть Кубок России.

Антон Митрюшкин globallookpress.com

«Каждый футболист — профессионал, и он хочет выиграть всё, что возможно, набрать максимум очков и завоевать максимальное количество трофеев.  Конечно, нам хотелось завоевать Кубок в этом году и забраться в РПЛ как можно выше.  К сожалению, из Кубка вылетели.  Но это футбол, ничего не поделать», — сказал Митрюшкин «Матч ТВ».

«Локомотив» идет третьим в таблице РПЛ.  В 23-м туре команда встретится в гостях с московским «Спартаком».