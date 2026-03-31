Будущее главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау остается неопределенным. По информации Daily Mail, недавно состоялась встреча между руководством клуба и 48-летним специалистом, на которой обсуждались планы по развитию команды и стратегия трансферов на предстоящее летнее окно.

Источники утверждают, что Хау может покинуть клуб по окончании сезона, если «Ньюкасл» не квалифицируется в европейские соревнования. Руководство сообщило тренеру, что текущий бюджет не позволяет существенно укрепить состав, особенно учитывая слухи об уходе ключевых игроков. Тем не менее, если команде удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон, ситуация может измениться в лучшую сторону.

Хау выразил крайнее недовольство позицией руководства и всерьез задумался о своем будущем в случае, если цели клуба не будут достигнуты.