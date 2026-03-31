Хавбек сборной России Александр Головин подвел итоги товарищеского матча с Никарагуа. Россияне победили со счетом 3:1. Соперник смог забить гол на 16-й минуте.

«Они удивили нас, и мы чуть в ступор не впали, видно было даже. Я не играл в первом тайме, но видел, что ребят удивила не высокая техника, а именно самоотдача. Вышли люди, как будто финал чемпионата мира играть. И поэтому первые минуты были очень тяжелыми», — сказал футболист «Монако» в интервью «Вестям».

31 марта сборная России в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с Мали.