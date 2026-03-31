Новый главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби оценил свое назначение на этот пост.

«Во всех моих разговорах с руководством клуба их амбиции на будущее были ясны — создать команду, способную добиваться больших успехов, и делать это, играя в футбол, который вдохновляет и воодушевляет наших болельщиков. Я здесь, потому что верю в эти амбиции и подписал долгосрочный контракт, чтобы отдать все силы для их достижения.

В краткосрочной перспективе наш приоритет — подняться в турнирной таблице Премьер-лиги, это будет нашей главной задачей до финального свистка последнего матча сезона. С нетерпением жду начала тренировок и работы с игроками для достижения этой цели», — приводит слова Де Дзерби клубная пресс-служба.

Последним местом работы итальянца был французский «Марсель», который специалист покинул в феврале 2026-го года.

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.