Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье рискует потерять место в сборной Франции перед чемпионатом мира.

Шевалье был вызван на товарищеские матчи против Бразилии (2:1) и Колумбии (3:1), но оставался на скамейке запасных. Главный тренер Дидье Дешам сообщил, что Шевалье будет третьим вратарем в составе команды, как сообщает L'Équipe.

По информации источника, тренерский штаб считает, что Шевалье утратил уверенность в своих силах, а его игра стала менее убедительной по сравнению с началом сезона.

На предстоящем чемпионате мира 2026 года основными вратарями сборной Франции, вероятно, станут Мик Меньян и Брис Самба. Это создает серьезную конкуренцию для Шевалье и ставит под сомнение его участие в матчах сборной.