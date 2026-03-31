Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о травме полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, которую футболист получил в расположении сборной Армении.

«У вас сейчас будет три тяжелейшие игры. Неужели вы не могли с Федерацией футбола Армении договориться, чтобы Сперцян не играл. На тренировке травму получил, то есть уже свои его мочат. А, может быть, это заказ был, откуда мы знаем?

И что, они договориться не могли, чтобы он в этих никому не нужных матчах не играл? Потому что нужно готовиться к серьёзным играм. Им сейчас надо к "Ахмату" ехать, а потом "Зенит", да ещё с "Динамо" играть на Кубок. И ни Кубка, ни чемпионства не будет из-за одного неправильного решения», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Краснодар» 22 матча в рамках РПЛ, забил 11 голов и сделал 14 голевых передач.