Футбольный эксперт Александр Бубнов в беседе с российским комментатором Нобелем Арустамяном высказался о сборной Германии перед стартом чемпионата мира 2026-го года.

Напомним, что «бундестим» встретится с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором в группе Е на мундиале.

«Нобель, знаешь, кто из этой группы может с третьего места выйти и даже может и с третьего не выйти?

Кюрасао — да, а Германия может третье место занять. Ты видел, как они с Ганой играли у себя дома? Вообще слабейшая сборная за всю историю Германии», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

В прошедшей товарищеской встрече сборная Германии вырвала победу у Ганы со счетом 2:1, забив победный гол на 88-й минуте.