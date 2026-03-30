«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы уже подтвердили свой интерес к игроку и провели первые контакты с его агентами.

При этом отмечается, что на данный момент никаких договорённостей не достигнуто и переговоры не продвинулись. В «Ньюкасле» ожидают, что летом вокруг Тонали может возникнуть серьёзная активность на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами.