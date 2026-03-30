Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о поведении наставника «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча с ЦСКА(1:0).
Напомним, что тренер команды из Калининграда выбил мяч на трибуны, после чего на поле произошла потасовка.
«Я очень высоко Андрея Викторовича оцениваю как тренера, как играет "Балтика". Это глупо — не отдавать должное. Но, на мой взгляд, это возмутительнейший эпизод. И ещё больше меня возмутило, что независимый Тимур Гурцкая встал на сторону человека, которого невозможно защитить в этой ситуации.
Вообще всё равно, что ему хотелось, что команда его не слышала, это, знаешь, как: "У меня не было денег, поэтому я пошёл, убил человека и вытащил деньги". Я вообще такого ни разу в жизни не видел. И оправдывать это тем, что он хотел помочь своей команде?» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»
В итоге Талалаев получил за свой поступок четыре матча дисквалификации.