Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о поведении наставника «Балтики» Андрея Талалаева в концовке матча с ЦСКА(1:0).

Леонид Слуцкий globallookpress.com

Напомним, что тренер команды из Калининграда выбил мяч на трибуны, после чего на поле произошла потасовка.

«Я очень высоко Андрея Викторовича оцениваю как тренера, как играет "Балтика". Это глупо — не отдавать должное. Но, на мой взгляд, это возмутительнейший эпизод. И ещё больше меня возмутило, что независимый Тимур Гурцкая встал на сторону человека, которого невозможно защитить в этой ситуации.

Вообще всё равно, что ему хотелось, что команда его не слышала, это, знаешь, как: "У меня не было денег, поэтому я пошёл, убил человека и вытащил деньги". Я вообще такого ни разу в жизни не видел. И оправдывать это тем, что он хотел помочь своей команде?» — сказал Слуцкий в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

В итоге Талалаев получил за свой поступок четыре матча дисквалификации.