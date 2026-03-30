Бывший главный тренер ряда российских клубов Игорь Шалимов поделился мнением о перспективах московского «Спартака».

Игорь Шалимов globallookpress.com

«Амбиции — это на следующий сезон. То есть, мне кажется, что сейчас про амбиции надо забыть, учитывая, что есть новый тренер, который пока чётко не понимает чемпионат, соперников и свою команду. Должна пройти правильная работа за этот период, чтобы с амбициями начинать следующий сезон в борьбе за чемпионство», — сказал Шалимов на YouTube-канале «Спартак Шоу».

Напомним, что «Спартак» занимает только шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.