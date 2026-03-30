РПЛ назвала кандидатов на награду «Лучший игрок месяца» за март в чемпионате России.

В число претендентов вошли:

Джон Кордоба («Краснодар») — 5 голов; Эдуард Сперцян («Краснодар») — 3 гола и 2 результативные передачи; Александр Соболев («Зенит») — 3 гола и 1 передача; Дмитрий Воробьев («Локомотив») — 2 гола и 3 передачи; Максим Самородов («Ахмат») — 2 гола и 2 передачи; Константин Тюкавин («Динамо») — 2 гола и 2 передачи; Эсекьель Барко («Спартак») — 1 гол и 3 передачи.

Все футболисты провели по четыре матча в марте.

Победитель будет выбран по итогам голосования легенд РПЛ, экспертов и болельщиков.

После 22-х туров в РПЛ лидирует «Краснодар» с 49 очками. Также в лидирующей тройке находятся «Зенит» (48) и «Локомотив» (44).