Владимир Кузьмичёв, агент атакующего полузащитника «Локомотива» Вадима Ракова, прокомментировал состояние здоровья игрока.

Вадим Раков globallookpress.com

«Провели повторное обследование. К сожалению, можно заявить, что у Вадима случился рецидив. Удар пришелся в ту же ногу. И сейчас врачи решают, как будет проходить лечение — консервативно или пройдет повторная операция. К сожалению, можно заявить, что этот сезон для Вадима Ракова, с большой долей вероятности, завершен. Между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" ведутся разговоры о возможном досрочном завершении аренды. Чтобы Вадим мог спокойно лечиться и восстанавливаться в "Локомотиве". Об этом клубы разговаривают», — сказал Кузьмичев «СЭ».

21‑летний Раков принадлежит «Локомотиву», но играет на правах аренды за «Крылья Советов». Последний раз он выходил на поле в ноябре прошлого года. В декабре он перенёс операцию после перелома плюсневой кости.

В этом сезоне Раков сыграл 11 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 голевые передачи.