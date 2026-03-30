«Бавария» не будет продлевать контракт с защитником команды Рафаэлем Геррейру. Об этом сообщает спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль.

«Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность Рафе за время, проведенное с нами: мы всегда могли рассчитывать на него на поле, и он один из тех людей, которые обогащают любую раздевалку.

Наши переговоры с ним были конструктивными и основаны на доверии и взаимопонимании. Сейчас мы вместе с ним сосредоточены на наших целях на оставшуюся часть сезона — нам ещё многое предстоит сделать вместе», — приводит слова Эберля официальный сайт «Баварии».

В нынешнем сезоне Геррейру провел за мюнхенцев 13 матчей в рамках Бундеслиги, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.