Германия одержала победу над Ганой (2:1) в рамках товарищеского противостояния.
Немецкая сборная вышла вперед на 45+3-й минуте, отличился Кай Хаверц с пенальти.
Гана сумела сравнять счет на 70-й минуте благодаря голу Иссааку Фатаву.
На 88-й минуте хозяева вновь вышла вперед. Победный гол забил Дениз Ундав.
ГерманияБерлин1:1ГанаАккра
1:0 Кай Хаверц 45+3' пен. 1:1 Абдул Фатаву 70'
Германия: Александр Нюбель, Йозуа Киммих, Жонатан Та (Антонио Рюдигер 46'), Нико Шлоттербек, Натаниэль Браун (Леон Горецка 61'), Паскаль Грос (Крис Фюрих 61'), Ангело Штиллер (Давид Раум 61'), Кай Хаверц (Дениз Ундав 46'), Флориан Вирц (Йоша Вагноман 61'), Серж Гнабри (Леннарт Карл 46'), Ник Вольтемаде (Лерой Зане 78')
Гана: Деррик Кён, Kojo Peprah Oppong (Деррик Люккассен 56'), Александр Джику, Томас Парти, Кваси Сибо (Элиша Овусу 46'), Принс Квабена Аду (Абдул Фатаву 66'), Джордан Айю, Энтойн Семеньо, Jonas Adjei Adjetey, Caleb Yirenkyi, Benjamin Asare
Жёлтые карточки: Нико Шлоттербек 72' — Jonas Adjei Adjetey 5', Принс Квабена Аду 60', Элиша Овусу 65'
В следующем матче сборная Германии сыграет против Финляндии 31-го мая. Гана встретится с Мексикой 22-го мая.