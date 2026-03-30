Германия одержала победу над Ганой (2:1) в рамках товарищеского противостояния.

Немецкая сборная вышла вперед на 45+3-й минуте, отличился Кай Хаверц с пенальти.

Гана сумела сравнять счет на 70-й минуте благодаря голу Иссааку Фатаву.

На 88-й минуте хозяева вновь вышла вперед. Победный гол забил Дениз Ундав.

Результат матча

Германия Берлин 1:1 Гана Аккра

1:0 Кай Хаверц 45+3' пен. 1:1 Абдул Фатаву 70'

Германия: Александр Нюбель, Йозуа Киммих, Жонатан Та ( Антонио Рюдигер 46' ), Нико Шлоттербек, Натаниэль Браун ( Леон Горецка 61' ), Паскаль Грос ( Крис Фюрих 61' ), Ангело Штиллер ( Давид Раум 61' ), Кай Хаверц ( Дениз Ундав 46' ), Флориан Вирц ( Йоша Вагноман 61' ), Серж Гнабри ( Леннарт Карл 46' ), Ник Вольтемаде ( Лерой Зане 78' )

Гана: Деррик Кён, Kojo Peprah Oppong ( Деррик Люккассен 56' ), Александр Джику, Томас Парти, Кваси Сибо ( Элиша Овусу 46' ), Принс Квабена Аду ( Абдул Фатаву 66' ), Джордан Айю, Энтойн Семеньо, Jonas Adjei Adjetey, Caleb Yirenkyi, Benjamin Asare

Жёлтые карточки: Нико Шлоттербек 72' — Jonas Adjei Adjetey 5', Принс Квабена Аду 60', Элиша Овусу 65'